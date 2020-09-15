Sultanlar Ligi’nde 2.hafta heyecanı
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2 günlük aranın ardından ikinci hafta maçları bugün oynanmaya başlayacak. Sarıyer Belediyesi’nin karantina süreci devam ettiği için bu hafta oynayacağı Fenerbahçe Opet maçı bir başka güne ertelendi.
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2 günlük aranın ardından ikinci hafta maçları bugün oynanmaya başlayacak. Sarıyer Belediyesi’nin karantina süreci devam ettiği için bu hafta oynayacağı Fenerbahçe Opet maçı bir başka güne ertelendi. Öte yandan Efeler Ligi’nin ilk haftası dün oynanan tek maçla tamamlandı. Ligin iki yeni ekibi Altekma ile Haliliye karşı karşıya geldi. Altekma, deplasmada Haliliye Belediyespor’u 3-1 yendi.
Filede dün - bugün
Misli.com Sultanlar Ligi (2.Hafta)
13.00 Beylikdüzü-PTTMisli.com
15.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı Misli.com
15.00 Kuzeyboru-Çan Kale TRTSpor 2
17.30 VakıfBank-Aydın BŞB. Misli.com
18.00 Yeşilyurt-NilüferTRTSpor 2
19.00 İlbank-Karayolları Misli.com
Axa Sigorta Efeler Ligi (1.Hafta) / Haliliye-Altekma: 1-3