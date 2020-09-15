Sultanlar Ligi’nde 2.hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2 günlük aranın ardından ikinci hafta maçları bugün oynanmaya başlayacak. Sarıyer Belediyesi’nin karantina süreci devam ettiği için bu hafta oynayacağı Fenerbahçe Opet maçı bir başka güne ertelendi. Öte yandan Efeler Ligi’nin ilk haftası dün oynanan tek maçla tamamlandı. Ligin iki yeni ekibi Altekma ile Haliliye karşı karşıya geldi. Altekma, deplasmada Haliliye Belediyespor’u 3-1 yendi.

Filede dün - bugün

Misli.com Sultanlar Ligi (2.Hafta)

13.00 Beylikdüzü-PTTMisli.com

15.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı Misli.com

15.00 Kuzeyboru-Çan Kale TRTSpor 2

17.30 VakıfBank-Aydın BŞB. Misli.com

18.00 Yeşilyurt-NilüferTRTSpor 2

19.00 İlbank-Karayolları Misli.com

Axa Sigorta Efeler Ligi (1.Hafta) / Haliliye-Altekma: 1-3