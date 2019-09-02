Ankara’nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız yoluna devametti. Başarılı grup maçları çıkaran Filenin Sultanları dünkü 16’lı tur mücadelesinde Hırvatistan’la karşılaştı.

Müthiş karşılaşmanın yaşandığı müsabakada Ay-Yıldızlı ekibimiz zorlu rakibini 3-2 mağlup edip, Avrupa Şampiyonası tarihinde 8. kez son 8 takımarasına adına yazdırdı. Maç boyunca, hücumda sıkıntı yaşayan Türkiye 1-1 eşitliğin ardından 3. set müthiş ralliye sahne oldu. Uzayan setin sonunda Hırvatistan 33-31 sonuca giderek 2-1 üstünlük sağladı.

Çarşamba günü rakip Hollanda

4.sette oyuna giren Fatma Yıldırım takımı ateşleyen isim oldu. Daha etkili oynamaya başlayan Türkiye maçı tie-break’e taşıdı. 5. sete de müthiş başlayan milliler Hırvatistan önünde 6-0’lık üstünlük sağladı. Saha değişikliği sonrası Filenin Sultanları oyundan düşünce Hırvatistan 11-11’e takımımızı yakaladı. Büyük çekişmenin yaşandığı son sayılarda kaptan Eda smacıyla sonucu belirledi: 3-2. Milli Takımımız’ın çarşamba günü oynayacağı çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu.