Hendek Başpınar Mahallesi'nde 34 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan Süleyman Seba Spor Kompleksi için çalışmalar, Hendek Belediyesi ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile başlatıldı. İçerisinde 3 bin kişilik stadyum, sporcu oteli, fitness salonu, yürüyüş parkurları, 2 tenis kortu, 5 spor salonu, basketbol, voleybol, hentbol ve futsal sahaları, altyapı tesisleri, kafeterya, dinlenme alanları, atış poligonu ve 180 araçlık otopark bulunacak olan tesis, mevcut tesislerde çalışan sporcuların etkilenmemesi için kademe kademe yapılarak açılacak.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Hendek ilçemizde bulunan Atatürk Stadı ve Atatürk Spor Salonu'nu kapsayan 34 bin metrekarelik bu alanda hazırladığımız spor kompleksi projemizi bu alanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile sürdürdüğümüz çeşitli iş birliklerimizi burada taçlandırıyoruz. Tüm sportif faaliyetlerin tamamının yapılacağı dev bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Türkiye'de rol model olarak bulabileceği bir projeyi Hendekli büyüğümüz Süleyman Seba ismiyle başlatıyoruz. Yıllardır böyle bir planımız ve arzumuz vardı, bu bizim için bir görevdi ve çok şükür bize nasip oldu. Sporda saygıyı ön planda tutan ülkemizin gururu Süleyman Seba ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

"ATIŞ POLİGONU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Tesis içerisinde bulunacak atış poligonunun daha şimdiden talep gördüğünü ifade eden Başkan Babaoğlu, "Atış poligonu bizim için önemli. Bölgesel olarak yaşadığımız coğrafyada silah tutkunu arkadaşımız çok fazla. Bunu yeşil alanlarda, ormanlarda ya da şehir merkezinde atıldığında yaşanan kazalar ve ölümlü vakalar hepimizi çok üzüyor. Her ne kadar bu işler kısmen azalmış olsa da bu mevcut bir ihtiyaç. Şehir dışına giden insanlarımız var ve proje bu noktada çok fazla ilgi gördü. İnşallah onu da vatandaşlarımızın hizmetine bu projeyle açacağız" diye konuştu.

Proje süreci tamamlanan ve yapımına geçilen tesisin 1 yıl sonra hizmet vermeye başlayacağı, tamamen faaliyete alınmasının ise yaklaşık 3 yıl süreceği öğrenildi.

Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), (DHA)