Süleyman Seba, Beşiktaş'ta başkanlık yapmış önemli bir şahsiyettir. Süleyman Seba, Efsanesi olduğu Beşiktaş'ın 30. başkanıydı. Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Hayatını İstanbul’da kaybetti.

Süleyman Seba kimdir ve bilinmesi gereken bilgiler nelerdir?

Doğum tarihi (günü yılı): 05. 04. 1926

Doğum yeri bilgisi: Sakarya, Hendek ilçesi

Kaç yaşında vefat etti? 88 yaşında öldü

Vatandaşlığının bulunduğu ülke: Türkiye

En son oynadığı takım: Beşiktaş JK

Süleyman Seba nereli?

Süleyman Seba’nın memleketi Sakarya ilimizdir.

Seba, 88 yaşındayken vefat etmiş bulunuyor. Yaşasaydı 94 yaşına ulaşmış olacaktı.

Süleyman Seba hangi takımlarda oynadı?

Süleyman Saba, Beşiktaş'ta başkanlık yapmış bir sporcudur. Ayrıca kendisi Beşiktaş’ta ‘Onursal Başkan’ konumundadır. 1946 yılından 1954 yılına kadar Beşiktaş’ta futbolculuk kariyerine devam etti.1946 – 1947 sezonundaki ilk maçı Fenerbahçe ile gerçekleşmişti. Bu maçta bir gol kaydetti fakat skoru 4-3 olmaktan kurtaramadı. Beşiktaş bu maçı kaybetti. Ayrıca Seba, ilk sezonunda 9 maça çıkmıştı. Bu maçlarda 5 adet gol atmayı da başarmıştı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini de o sene yaşadı. Beşiktaş ile Milli Küme şampiyonu olan kadroda yer alıyordu.

1947 – 1948 sezonuna gelindiğinde Seba için parlak dönemler yaşanıyordu. Seba, bu sezonda İstanbul Ligi kapsamında 14 maça çıktı. Bu ligde 8 adet gol atarak golcüler arasına ismini yazdır. O dönemde Beşiktaş takımında en çok gol atan ikinci kişiydi.

1947 – 1948 sezonunda İstanbul Ligi’ni kazanamamışlardı. Fakat sonraki sezon Seba ve Beşiktaş bu şampiyonluğu da almayı başardı. Bu sezonda, İstanbul Ligi’nde 14 maç oynanmıştı. Seba hepsinde forma giyme şansını yakalamıştı. Bu lig içinde de 2 golü bulunuyor.

Kendisini futbolu bırakması menüsküs yüzünden gerçekleşti. 1954 yılında başarılı futbol kariyerine veda etti.

Milli Takım'daki kariyeri nasıldı?

Süleyman Seba, futbol kariyeri boyunca bir defa milli takım forması giydi. Bu da 15 Mayıs 1952 tarihinde gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, bu tarihte Türkiye’yi temsilen Beşiktaş’ı seçmişti. Bu tarihte Yunanistan ile yapılan maçta Seba Türk milli formasını giydi. Bu maçta Türkiye 1-0 kaybetti.

Süleyman Seba’nın Beşiktaş’taki yöneticilik zamanları

Seba, Beşiktaş’a 1957 yılında tekrardan üye oldu. Daha sonra 1963 senesinde yönetim kuruluna girdi. Kendisinin yöneticiliği de bu tarihten sonra başladı. Beşiktaş’ta zaman zaman ara vererek yöneticilik yapmayı sürdürdü.

Beşiktaş’taki yöneticilik görevi 1984 yılında başladı. Bu dönemde Beşiktaş Jimnastik Kulübü oldukça zor bir dönemden geçiyordu. Böyle bir zamanda kulübü eski başkan Mehmet Üstünkaya’dan aldı ve başkan oldu. Süleyman Seba, Beşiktaş’taki başkanlık görevini 16 sene boyunca sürdürdü. 2000 senesinde (öldüğü yıl) görevi sonlandı.

Başkanlığı süresince maddi açıdan kötü durumdaki durumu zenginleştirmiştir. Seba döneminde kulüpte birçok yeni tesis açıldı ve kullanıma girdi.

Süleyman Seba döneminde Beşiktaş’ın aldığı başarılar:

5 adet Süper Lig kupası 4 adet Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 adet Türkiye Kupası 6 adet Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası 2 adet Başbakanlık Kupası

Süleyman Seba ve ‘Şerefli İkincilik’ terimi

Bu terimin kullanılmasını sağlayan kişi Süleyman Seba olmuştur. 1992 – 1993 yılında Galatasaray, Ankaragücü’nü 8-0 yenmiş ve şampiyon olmuştu. Bunun üzerine Seba bu terimin kullanılmasını sağlamış ve bu söz gitgide yaygınlaşmıştır.