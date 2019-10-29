Süleyman Luş kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Bu sezon Galatasaray U19 takımı forması giyen Süleyman Luş'un Fatih Terim tarafından Çaykur Rizespor maçında 11'de oynaması bekleniyor. Peki, Süleyman Luş kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Süleyman Luş hakkında bilinmeyenler...
Galatasaray'da son olarak Beşiktaş derbisinin kaybedilmesinin ardından Fatih Terim'in Süper Lig'in 10. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada rotasyona gitmesi bekleniyor. U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki Süleyman Luş'un 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Süleyman Luş kimdir?
24 Mart 2001 İstanbul Fatih doğumlu olan Süleyman Luş 2012 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında forma giyiyor.
Bu sezon Spor-Toto Gelişim Elit U19 Ligi'nde 9 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Süleyman Luş tek golünü Konyaspor maçında atmıştı.
18 yaşındaki oyuncu çeşitli kategorilerde 53 kez milli takım formasını da terletti.
Galatasaray Süleyman Luş ile geçen sezon 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan genç oyuncunun kontratı Mayıs 2021'de doluyor.