Süleyman Karadeniz'e Devlet Bahçeli'den tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 92 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Süleyman Karadeniz’i tebrik etti.

18 Şubat 2020, Salı 14:58 Son Güncelleme:
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Süleyman Karadeniz'e Devlet Bahçeli'den tebrik

MHP’den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’in başarısı dolayısıyla Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a kutlama mesajı gönderen Bahçeli, şunları kaydetti:

"İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 92 kiloda İsviçreli rakibini yenerek altın madalya kazanma başarısını gösteren milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz’i yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan başta şahsınız ve yönetim kurulunuz ile birlikte teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

AA

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