Süleyman Karadeniz, hedef büyüttü

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcumuz Süleyman Karadeniz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na da katılarak şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

20 Şubat 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Süleyman Karadeniz, hedef büyüttü

İtalya’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan tek milli sporcu Süleyman Karadeniz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılarak şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi.

Serbest stil 92 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan ve kariyerinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan 25 yaşındaki Süleyman, “Avrupa Şampiyonası’nda final maçından önce sadece bayrağımızı dalgalandırmak istiyordum, o da nasip oldu, bayrağımızı dalgalandırdık. Final maçında rakibim biraz yağ sürmüştü. Onu görünce biraz tedirgin oldum ama dikkatli güreşerek şampiyonluğa ulaşmayı başardım” dedi.

Olimpik sıklete geçeceğini söyleyen milli güreşçi, “Macaristan’daki olimpiyat elemelerinde vize almak istiyorum. Olimpiyatlar için mecburen kilo yükseltmemiz lazım. Tek hayalim olimpiyatlarda madalya almak, şampiyon olmak” diye konuştu.

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