Milan'dan Lucas Biglia ve Stoke City'den N'Diaye'yi renklerine bağlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ün Mario Balotelli'yle ilgilendiği ileri sürülmüştü. İddiaye göre; Ligde lider konumda bulunan Karagümrük'te yönetimin, golcü futbolcuyla görüştüğü ve teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Ancak haberlerin giderek yaygınlaşması üzerine Süleyman Hurma'dan konuyla ilgili açıklama geldi. TRT Stadyum'un sunucusu Ersin Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süleyman Hurma ile iletişime geçtiğini ve başkanın kendisine "Balotelli ile ilgimiz yok. Sosyal medyada biri yazmış; 'Bizim Başkan bu gidişle Balotelli’yi de alır' diye. Sonra oradan yürümüş gitmiş. Sadece 1 yerli hücum oyuncusu almak istiyoruz, muhtemelen kanat oyuncusu olacak." sözlerini söylediğini belirtti.







