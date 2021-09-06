Süleyman Hurma: Sinan Gümüş için anlaştık, görüşmeye gelmedi

Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Caner Erkin transferi ile birlikte gündeme dair A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Süleyman Hurma sözlerine, "Caner Erkin, milli takımda oynamayı hak eden bir oyuncu" ifadeleri ile başlarken Sinan Gümüş transferi hakkında detayları verdi.

Süleyman Hurma, "Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaştık, ama Sinan görüşmeye dahi gelmedi. Oyuncu bize gelmek istedi oyuncuya başarı diledik ve başka oyuncular transfer ettik." şeklinde konuştu.





'Ribery'i transfer etmek istedik ama olmadı'

Ribery söylentilerine de değinen Hurma, "Türkiye'de transfer yapmak çok zor, hele Karagümrük açısından daha zor. Frank Ribery'i transfer etmek istedik ama başarılı olamadık" ifadelerini kullandı.

'Açıklamada Galatasaray 'ın G'si yok'

Son olarak stadyum serzenişi hakkında konuşan Süleyman Hurma, "Fenerbahçe'ye neden tepki göstermeyip, Galatasaray'a tepki gösterdiniz yönündeki yorumlara üzüldük. Galatasaray kulübüne saha konusunda tepki göstermedim. Bu mümkün olabilir mi? Biz o sahayı kiraladık. Biz yokmuşuz gibi davranıldı. Açıklamada Galatasaray'ın G'si yok. Olimpiyat Stadı yetkililerine 'Biz de burada varız' dedim." şeklinde konuştu.







