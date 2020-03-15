Süleyman Hurma hakemin üzerine yürüdü! Fatih Karagümrük-Altay maçında büyük olay

TFF 1. Lig’in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Altay müsabakasının ardından Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sahaya girerek hakemin üzerine yürümeye çalıştı. Güvenlik görevlileri araya girerek olayları önledi.

15 Mart 2020, Pazar 00:50 Son Güncelleme:
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Süleyman Hurma hakemin üzerine yürüdü! Fatih Karagümrük-Altay maçında büyük olay

Fatih Karagümrük - Altay mücadelesinin ardından saha karıştı. Mücadelenin son anlarında hakem Caner Ak, oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etti. Uzatmalarda Altay, ikinci golü bulurken, maç da 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakemin fazladan oynattığı gerekçesiyle sahaya inerek, hakemin üzerine yürüdü. Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri araya girerek olayları önledi.

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(ÖZET) Fatih Karagümrük - Altay maç sonucu: 2-2


İHA

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