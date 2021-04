Süleyman Hurma: Bütün takımlarımız birbiriyle kavga ediyor

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, yayıncı kuruluşta yayınlanan beUNITED programına konuk oldu. Hurma futbol dünyasına dair samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Süleyman Hurma'nın o flaş açıklamaları:

"Biz, bütün sorunlarımızı tartışırken parça parça tartışıyoruz. Gecekondu yapımı gibi olan anlayışımız hala sürüyor. Son 20 yılda Türk futbolu hiçbir gelişim kaydedemedi. Bütün takımlarımız birbiriyle kavga ediyor."

"Şu anda seyirci yok ama protokol tribünleri, kale arkası tribünlerden daha rezil durumda. Futbolculara ve hakemlere küfürler ediliyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş kulüplerimiz var. Bu, oluşturduğumuz futbol ikliminin suçu. Bu anlayışla bir yere gidemeyiz."

Türk futbolunun problemleri

"İş adamları futbola yatırım yapabilir ama futbolu yönetmez. Kulüplerimiz profesyonel değil, kulüplerimizin tamamı dernek. Dernek olan kulüplerimizi bekleyen tehlike şu: kayyuma kalmak. Büyük kulüplerimiz de buna dahil."

"Futbol oynayarak bu borçlar ödenemez. Bu düzenden kurtulmanın tek yolu, kulüplerin şirketleşmesi. Kulüplerin derneklerinin şirket kurması değil, sahiplerinin olması. İş, sahipliliğe döndüğü zaman ekonomik meseleler bir zemine oturacaktır."

"Oyunun bütününü bilmiyoruz, sadece oyuncu performansı ve hakem konuşuyoruz. Ülkemizdeki antrenörlerin büyük bir çoğunluğu, günde 3 saat çalışarak bu işin yapılabileceğini sanıyor. Bu iş, günde 18-20 saat çalışarak yapılacak bir iş."

'Kulüpler Birliği'nin bir an önce profesyonelleşmesi lazım'

"1996 yılından beri Türkiye'de Süper Lig A. Ş.'nin kurulması gerektiğini savunuyorum. Avrupa'da sadece Bosna Hersek benzer durumda. Kulüpler Birliği'nin hiçbir yetkisi yok. Kulüpler Birliği'nin bir an önce profesyonelleşmesi lazım."

Süper Lig'de transferlere bakış açısı

"İstisnalar hariç bu ülkede transferlerin iyi yapılma olasılığı yok. Türk futbolunda para falan yok. Premier Lig'de ödenen menajerlik ücreti bizim ödediğimiz bonservis ücretlerinden fazla. Elimizde yayın geliri ve hasılat gelirleri var."

"Yurt dışında insanlar, 5 bin euro maaş alıp, 150 euro bir bilete veriyor. Ben, Karagümrük'te bileti 20 lira yaptığım zaman, insanlara pahalı geliyor. 'Bu oyuncu transfer edilir mi?' diyorlar. Bu oyuncu transfer edilir, başkasını transfer edemezsiniz zaten."

"Bonservissiz futbolcu arıyoruz. Yaşlı veya işe yaramayan oyuncuların sözleşmesi biter. O yüzden bizim iyi futbolcu transfer etme şansımız yok. Futbol iklimimizi ve ekonomimizi düzeltmeden iyi transfer yapamayız. Bunun kişilerle ilgisi yok."

Türk futbolunun geleceği...

"Türk futbolu, Azerbaycan futbolunun veya İran futbolunun altına gidiyor. Bunu nedeni de hepimiziz. Biz gidip devletimize kendi çıkarlarımızdan dolayı futbol yönetme biçiminin nasıl olması gerektiğini anlatmadık."

"Konuyla uzaktan yakından alakası olmayan insanlar, bu konuyla ilgili ahkam kesiyor. Yasalarımızı ve yapımızı değiştirelim, maksimum 5 yıl içerisinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Avrupa'nın en zengin kulüpleri arasına girer."

'Korsan yayın, kulüplere zarar veriyor'

"Korsan yayın, kulüplere zarar veriyor. Herkes bir yolunu bulup da hırsızlık yaparsa, biz yaşayabilir miyiz? Toplumda erdemlerimiz değişmiş, biz böyle ahlaksız bir toplum değiliz ki. Son 20 yılda bize ne oldu da bu hale geldik?"

'Statlar yaptık, statlar atıl duruyor'

"Statlar yaptık, statlar atıl duruyor. Milletimizin parasına yazık günah. 365 gün çalışabilir hale getirmemiz lazım. 15 günde bir maç yapılıyor onun da zeminine bakamıyoruz. Ziraat mühendisimiz, üniversitemiz her şeyimiz var."

"Kolektif bilgiyi kullanmayı bilmiyoruz. Birisi bir makama gelince her şeyi o biliyor zannediyor. 'Ben her şeyi bilirim.' diyen insanlar var. Kusura bakma, her şeyi bilip bu ülkede bir yer tuttuğun zaman ülkene zarar veriyorsun sadece o kadar."

'Hakemlik bu şekilde yönetilemez'

"Hakemlik bu şekilde yönetilemez. Yönetici dahil profesyonel ve denetlenebilir olmak zorunda. 15 yılda hiç büyük takım maçı yönetmemiş hakem var. Her sene en fazla 5 maç almış hakem var. İyiyse maç verin, kötüyse gönderin onu, yenisini alın."

"Gözlemci sistemi... Böyle ilkel bir düzen olur mu? Değiştirmek zorundayız. Niye değiştirmiyoruz? Çünkü güç odakları yer kaybedecek. Premier Lig'de hata olmuyor mu? Oluyor ama bütün gri pozisyonları bir takımın lehine çalan hakem yok."

Yabancı sınırı açıklaması

"Biz bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Güç odakları yerlerini kaybetmekten korktuğu için buna engel oluyor. Bu işi kulüpler yapmalı ama yetkisi yok. Davul benim sırtımda, tokmak başkalarının elinde."

"Yabancı sayısı serbest bırakılmalı. Kendi çocuklarımızı geliştirmek istiyorsak, onların rekabet edebilmesi için onları yetiştirmemiz lazım. Bizim çocuklarımızın yetişememesinin problemi, yabancı sınırı değil. Hiç yabancı oyuncu yokken, İngiltere'den 8 yerdik."

"'Anlaşma yapmıyorum, eğer kısıtlama gelirse Türk futbolcusunun değeri artacak.' şeklinde açıklama yapan oyuncular var. Zamanında arttı, bundan en çok nemalanan insan benim. 200bin euro etmeyecek topçular, 5-6 milyon euro'ya transfer oldu. Bu, doğru değil."