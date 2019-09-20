Süleyman Atlı finalde

Kazakistan’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Güreş Şampiyonası’nda dün serbest stil müsabakaları başladı. Serbest Güreş Milli Takımımız’dan 57 kiloda Süleyman Atlı ile 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan dün mindere çıkan ilk iki isim oldu.

Grekoromendeki Rıza Kayaalp’in tarihi şampiyonluğu sonrası Türkiye ikinci final başarısına Süleyman Atlı’yla uzandı. Atlı yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev’i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi. Atlı sırasıyla; ilk maçında Çinli Liang’ı (12-2), 2.turda İtalyan Givi Davidovi’yi (10- 0) sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Sırp Micic’i 5-4 mağlup etmişti.

Final bugün yapılacak

Milli sporcumuz bugün yapılacak finalde Rus Zavur Uguguevile karşılaşacak. Final müsabakaları TSİ 15.00’te başlayıp, TRTSpor’dan naklen yayınlanacak. Milli sporcumuz bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazandı.

Türk kafilesi böylece, Rıza Kayaalp ve Cenk İldem’den sonra 3. Tokyo vizesini aldı. 65 kilodaki Selahattin Kılıçsallayan ise çeyrek finalde Macar Muszukajev’e yenilerek, şampiyonaya veda etti.

Buse repesaja kaldı

Kadınlarda dün 68 kilodaki Buse Tosun ilk maçında İsveç’li Fransson’a yenilse de rakibinin finale kalmasıyla repesaj maçı yapma hakkı kazandı. Milli güreşçimiz bugün yapacağı iki repesaj maçını da kazanması durumunda bronz madalya şansı yakalayıp, olimpiyat vizesi alacak. Repesaj müsabakaları TSİ 08.00’de başlayacak.

Taha mindere çıkıyor

Şampiyonada bugün serbest stil 70, 74, 92 ve 125 kilolarda eleme çeyrek ve yarı final maçları yapılacak. 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş, 92 kiloda Süleyman Karadeniz ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak. Elemeler TSİ 08.00’de başlayacak. Geçen yıl kürsünün dışında kalan Taha Akgül rövanşı almak ve 3. kez Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek.