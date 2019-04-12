Süleyman Atlı altın madalya kazandı

Türkiye, bu kategoride en son madalyasını 2004 yılında Ankara’daki Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası’nda elde etti.

Erkekler serbest stil 60 kiloda, 23 Nisan 2004’te mindere çıkan Tevfik Odabaşı, Avrupa şampiyonluğuna uzanma başarısı gösterdi.

İsveç’in Haparanda kentinde 8 Nisan 2004 yılındaki Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden erkekler 55 kiloda Bayram Özdemir de altın madalya kazandı.

Dünya Şampiyonası’nda 20 yıl geçti

Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası’nda da 20 yıl önce bu kategoride altın madalya elde etti.

Ankara’da, 7 Ekim 1999’da gerçekleştirilen şampiyonada erkekler serbest stil 58 kiloda Harun Doğan, dünya şampiyonluğunu Türkiye’ye getirdi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı. Finalde rakibini 8-3 mağlup eden milli güreşçi, 15 yıl aradan sonra hafif sıklette altın madalya kazandı.

Tevfik Odabaşı’ndan sitem

Eski milli güreşçi Tevfik Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uzun zaman hafif sıklette şampiyon çıkaramamasına sitem etti.

En son Avrupa Şampiyonası’nda takım olarak büyük bir başarı elde ettiklerine dikkati çeken Odabaşı, "15 yıl süreyle bu kategoride şampiyon olmamamız güreş camiası adına büyük bir eksiklikti. Biz güreşin lokomotif ülkesiyiz." diye konuştu.

Hafif sıklette 15 yıl sonra altın madalya kazanan Süleyman Atlı’nın antrenörlüğünü yaptığını belirten eski milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Süleyman Atlı olimpiyatların en büyük adaylarından birisi. Ben Süleyman’ın teknik direktörüydüm. Avrupa ve dünya şampiyonalarında da hocalığını yaptım. Kendisi olimpiyatlar yolunda emin adımlarla ilerliyor. Görünüyor ki olimpiyatlarda şampiyon olmayı kafasına koymuş. Zaten kendisi olimpiyat için kilosunda ’ben adayım’ dedi."

AA