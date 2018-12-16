Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftine müjdeli haber

Şükran Ovalı ve Caner Erkin’in üç aylık kızları Mihran Ela, geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçirmiş ve Halkalı’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Küçük Mihran Ela’nın kalp ritminde bozukluk olduğu ve yoğun bakıma alındığı basına yansımıştı. İkilinin yakın çevresinden alınan bilgilere göre küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu olacağı öğrenildi. Çiftin araçlarının da hastane kapısında hazır beklediği, anne ve babasının bir an olsun yanından ayrılmadığı öğrenildi. (Milliyet)