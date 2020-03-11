Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı, Burak Sağyaşar, Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin, Ozan Güven çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Mola, “Çok tatlı çok” derken Ovalı’ysa “Duygusal anlar yaşadık. Hastaneye hep bunlardan gelelim. İkisi de çok heyecanlı” açıklamasını yaptı. (DHA)



