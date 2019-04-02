Sude Yılmaz’a uluslararası davet

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Sude Yılmaz, jenerasyonunun en yetenekli ve potansiyelli oyuncularının yer alacağı uluslararası iki basketbol kampına davet aldı.

İlk olarak 2 Nisan-7 Nisan tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletine bağlı Tampa şehrinde NBA Akademisi Next Generation Kampı’nda idmanlara çıkacak genç yıldız, NCAA Final Four’unu da takip etme şansı yakalayacak. Galatasaray Gelişim Takımı'nın başantrenörü Nevriye Yılmaz da genç oyuncu ile birlikte aynı kampta antrenmanları ve NCAA Final Four turnuvasını takip edecek.

Galatasaray altyapısından yetişen ve yakın dönemde alt yaş turnuvalarında gösterdiği başarılarla uluslararası alanda dikkatleri üzerine toplayan Sude Yılmaz’a bir davet de NBA ve FIBA işbirliğiyle düzenlenen Basketball Without Borders kampından geldi. 9-12 Haziran tarihleri arasında Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek kampta Sude, Avrupa’nın en yetenekli oyuncularıyla birlikte boy gösterecek.

NBA organizasyonu tarafından “Sıradışı basketbol yetenekleri ve liderlik yetileri baz alınarak kampımıza davet edilmiştir” şeklinde tanıtılan Sude Yılmaz, FIBA ve NBA’in en tecrübeli koçlarıyla birlikte çalışma şansı da bulacak.