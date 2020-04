Kendine has bir lezzete sahip olan sucuk; et, yağ, çeşitli baharatlar ile tuz kullanılarak hazırlanır. Bütün malzemeler hamur haline gelinceye kadar karıştırılmaktadır. Hazırlanan et hamuru, doğal veya yapay kılıflara doldurulur. Belli sıcaklık derecesinde hava cereyanı ile nispi rutubet yardımıyla olgunlaştırılarak, kuru bir et karışımı haline getirilir.

Sucukta yağ katkısı ve baharat dengesi

Sığır, manda veya koyun etleri kullanılarak hazırlanmakta olan sucuk etine; genellikle dondurulmuş hayvansal yağlar da eklenmektedir. Genellikle, bunun için koyun kuyruk yağı çok tercih edilir. Baharat olarak da; genellikle kırmızıbiber, kimyon, karabiber ile sarımsak ve tuz kullanılır. Kılıflara doldurulurken hava kabarcıkları olmaması, sucuk karışımının bozulmasının önlenmesi açısından önemlidir.

Sucuk kaç kalori?

Protein, yağ, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum açısından zengin olan sucuk, hayvansal bir besindir. Bu yüzden, kolesterol içeriği de yüksektir. Kangal şeklinde satılan sucuğun, türüne ve yapıldığı ete göre kalori miktarı; farklılık göstermektedir. Tavuk etinden de sucuk yapılabildiği gibi, bu sucuklar daha az kalorili; dana etinden yapılan sucuklar, daha çok kalorilidir.

1 kangal sucuk genelde, 225 gram ila 500 gram arasındadır. 1 ince dilim sucuk, yaklaşık 8 gram ağırlığa sahiptir ve 26 kalori içerir. 1 porsiyon, yani yaklaşık olarak 50 gram ağırlığa sahip olan sucuk menüsü ise; yaklaşık 166 kaloridir.

Sucuk ekmek kaç kalori?

En pratik ve de en sevilen sucuk tüketim çeşitlerinden birisi olan sucuk ekmek, bilhassa mangal severler tarafından zevkle tüketilir. Izgara sucuk hazırlanırken ekstra bir yağ kullanılmadığından dolayı da, kalori miktarında oynama olmaz.

Sucuk ekmek hazırlanırken kullanılacak ekmek ve de sucuk miktarı, kalori değerini doğrudan etkiler. Yarım ekmek arası yapılan sucuk ekmek, yaklaşık 400-450 kaloridir. Fakat içerisine yağ, mayonez veya ketçap eklendiğinde bu değerler, 600 kaloriye yükselebilir.

Sucuklu yumurta kaç kalori?

Hafta sonlarının vazgeçilmez kahvaltı bileşenlerinden olan sucuklu yumurta, yüksek besin değerleri ve lezzetiyle dikkat çekicidir. Yüksek protein ve kalori içeriğine sahiptir. Kullanılan sucuk ve yumurta oranı, kalorisini etkiler. Bir orta porsiyon yani, 100 gram sucuklu yumurta; yaklaşık olarak, 242 kaloridir.

50 gram sucuk, 166 kalori olup; besin değerleri açısından, 2,5 gram karbonhidrat ve 7 gram protein içermektedir. 1 porsiyonu yaklaşık olarak, 15 gram yağ içeren 100 gramlık sucukta; 180 miligram potasyum vardır. Ayrıca, 52 miligram kalsiyum ve 525 miligram sodyum bulunur.

Sucuk protein ve vitamin açısından zengin midir?

Sucuk, yüksek oranda protein içermektedir. Yüksek oranda da yağ içermekte olan sucuk, oldukça yüksek kalorili denilebilecek bir besindir. Kendine has aromaya ve de lezzete sahip olan sucuk; A, D, E, B12, B6 ile A vitamini ve de demir açısından; çok zengin bir gıdadır. Fakat uzun süre dayanıklılığını koruyabilmesi amacıyla, içerisine nitrik asit veya asitliği düzenleyici bazı maddeler de eklenebilmektedir.