Subway ilk Espor sponsorluk anlaşmasını Guild ile imzaladı

Büyük restoran zincirlerinden Subway, ünlü futbolcu David Beckham’ın da ortağı olduğu global e-spor takımı Guild Esports ile iş birliğine girdi. Subway, iki yıl sürecek iş birliği kapsamında takımın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin 50'den fazla pazarında Guild Resmi Akademi Ortağı ve Hızlı Servis Restoran partneri olurken, Guild Esport da Subway EMEA bölgesi çapında bir sponsorluk anlaşması imzalayan ilk e-spor takımı oldu.

Subway, iş birliği kapsamında Londra’nın ünlü sokak giyim sanatçısı Fergus Purcell’in tasarımlarını içeren Guild Esports formasında yer almasının yanı sıra, Guild takımının ve takımın Londra’da açılacak genel merkezindeki markaya özgü içeriklerin, takım oyuncularının, içerik üretici kanallarının ve özel e-spor etkinliklerinin de haklarını aldı. Akademi ortaklığını da iş birliğine dahil eden Subway, EMEA’daki önemli pazarlarda genç izleyicilerle iletişim kurabilecek, Guild üyelerine ve hayranlarına dengeli beslenme programı sunma konusunda destek olacak. Benzer değerlere sahip Guild ve Subway, takımın genç oyuncuları ve topluluğu için en doğru beslenme konusunda birlikte çalışmaya odaklandı.

Kariyerleri ve becerileri, pratikte ve girişimcilik düzeyinde geliştirmeyi destekleyen Subway; genç yetişkinlerle birlikte çalışmayı savunuyor. 2020 yılının Haziran ayında yapılan lansmandan beri yeni nesil oyuncuları bulup eğiten Guild de, sınıfının en iyisi e-spor takımları geliştirmeye kararlı. Yapılan iş birliği, bir araya gelen bu iki markanın benimsediği değerlerin uyumunu da gösteriyor.

“İş birliğimiz gelecek nesile birçok fırsat sunuyor”

Subway’le yaptıkları işbirliğiyle gurur duyduğunu belirten Guild Esports Yönetim Kurulu Başkanı Carleton Curtis, konuyla ilgili düşüncelerini

“Espor sosyal dünyada ve eğlence dünyasında bir ana akım haline geldi. Guild de büyüyen varlığı ve birinci sınıf takım performanslarıyla, önde gelen markaların ve sponsorların yoğun ilgisini çekiyor.

Gelecek nesile kariyer planından sağlığa uzanan birçok fırsat sunan iş birliğimiz, ortak değerlere sahip olan Subway ve Akademi arasındaki ilişkide güçlü bir temel oluşturuyor.

Subway’in “iyiye yönlendime” amacıyla sağladığımız uyum, ortaklığımızı uzun vadede daha da derinleştirmek için bize ilham veriyor, sabırsızlanıyoruz” sözleriyle ifade etti.

“Bu güçlü ortaklık sayesinde küresel bir marka, EMEA'daki gençlerle birleşecek."

Subway EMEA bölgesi Başkan Yardımcısı Louise Wardle da iş birliği hakkında, “Subway olarak genç izleyicilerle bağlantı kurmanın farklı yollarını arıyorduk. Bunu da bir logodan daha fazlasıyla, özgün bir şekilde yapmak istedik. Sıradan bir e-spor organizasyonunun çok ötesine geçen Guild Esports’la ortak olmak çok heyecan verici. Dünyada bir ilk olan Akademi, genç oyunculara tutkularının peşinden gitme; becerilerini geliştirme ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Guild’in pek çok yıldızla yaptığı iş birliği de hem oyunculara hem de hayranlara hitap ediyor. Bu güçlü ortaklık sayesinde küresel bir marka, EMEA'daki gençlerle birleşecek. " ifadelerini kullandı.