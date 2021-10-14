Denizlispor ’da geçen sezon transfer edildikten sonra yalnızca 5 maçta forma giyerek alacaklarını gerekçe gösterip takımla olan sözleşmesini fesheden Neven Subotic, kulübe transfer yasağı getirdi. Yeşil-Siyahlılar’ın Süper Lig ’de boy gösterdiği 2020-2021 sezonu başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp savunmacı Neven Subotic, Ege ekibine pahalıya patladı.

Süper Lig kariyeri boyunca Denizlispor formasıyla 5 maça çıkan, toplam 405 dakika süre alarak 1 gol kaydeden Subotic, 21 Ocak’ta alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.

Asıl alacağı 900 bin Euro

Subotic’in takımdan 900 bin Euro ve kalan alacakları talep ettiği öğrenildi. 32 yaşındaki stoperin Denizlispor´da kalan alacaklarıyla birlikte toplam maliyetinin 2 milyon Euro’yu geçebileceği aktarıldı