Subotic korkuttu!

Fransa Ligue 1’de Bordeaux sahasında Saint-Etienne’i konuk etti. Mücadelenin 29. dakikasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Saint-Etienne’nin yıldız savunma oyuncusu Neven Subotic takım arkadaşı kaleci Stephane Ruffier ile kötü bir şekilde çarpıştı ve yerde kaldı.

29 yaşındaki oyuncu sağlık ekibinin saha içinde müdahalesinin ardından sedye ile sahadan ayrıldı. Herkesin merak ettiği maç sonucundan daha çok Subotic'in durumuydu. Kısa zamanda konuyla ilgili açıklama geldi ve yıldız futbolcunun bilinç kaybı yaşadığı belirtildi.