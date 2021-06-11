Suat Serdar imzayı attı! İşte yeni adresi...

Uzun süredir adı Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş 'la anılan Schalke'nin Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar imzayı attı. Schalke 04, 24 yaşındaki futbolcu için Hertha Berlin ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Hertha Berlin, Suat Serdar için 10 milyon Euro ödeyecek.









Schalke 04 ile geçtiğimiz sezon küme düşme üzüntüsü yaşayan 24 yaşındaki futbolcu lacivert beyazlılarla çıktığı 25 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Alman ekibiyle sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan Suat Serdar'ın adı aynı zamanda Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş 'la da anılıyordu.





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