Suat Kaya: Oyuncularımı kutluyorum

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise iyi oynadıkları bir maç sonunda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Fikstür gereği zor maçlar oynadıklarını anlatan Kaya, "Biz göreve Samsunspor maçı ile başladık. Ardından İstanbulspor maçı ile 2 mağlubiyet aldık. Daha sonra Eskişehir maçında gelen 3 puan takımın moralini bir nebze olsun yerine getirdi. Bugün gol orucunda olanlar oyuncular gollerini attılar. Burada ligin en önemli takımlarına karşı deplasmanda oynamak ve bu kadar güzel oynamak benim çok hoşuma gitti. Oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.