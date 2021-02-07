Suat Kaya, eski bir Türk futbolcu ve aynı zamanda teknik direktördür. Aktif futbol oyunculuğu kariyerini 2003 senesinde sonlandırdı, teknik direktörlük kariyerine başladı. Birçok kulüpte görev alan Suat Kaya, son olarak Serik Belediyespor'da görev aldı.

Suat Kaya kimdir?

Doğum tarihi hangi tarih? 26 Ağustos 1967

Doğum yeri hangi ülke veya şehir? İstanbul

Kaç yaşında bulunuyor? 54 (2021 tarihinde)

Boyu kaç cm uzunluğunda? 1, 68 boyunda

Uyruğu/vatandaşlığı nerede? Türkiye

Hangi pozisyonda oynuyordu? Orta saha (eskiden)

Bulunduğumuz sezonda hangi kulüpte forma giymektedir? Herhangi bir takımda futbolculuk yapmıyor

Kaç senedir antrenörlük yapmakta? 14 senedir – şu anda devam etmiyor

Antrenör olarak hangi dizilişi yeğliyor? 4-2-3-1 dizilişi

Suat Kaya nerelidir?

Suat Kaya, İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir.

Suat Kaya kaç yaşında?

Teknik direktör, 2021 yılı itibariyle 54 yaşında bulunuyor.

Suat Kaya, futbol kariyerini bırakana dek iki farklı kulüpte oynadı. Bu kulüplerden Galatasaray ’a iki defa farklı zamanlarda transfer oldu. Daha sonra teknik direktörlüğü sırasında da pek çok farklı kulüple beraber çalıştı.

Suat Kaya’nın Kariyeri Hakkında Oynadığı Takımların Listesi

Altyapı amatör takımları

Galatasaray Alt Yapı (1979 - 1986 yılları arasında)

Suat Kaya, futbol ile 1979 yılında tanıştı. Bu sene Galatasaray alt yapısına girdi ve yedi sene boyunca burada top oynadı. Suat Kaya, alt yapıya girdiğinde henüz 12 yaşındaydı. 19 yaşındayken Galatasaray ile profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Profesyonel Takımları

Galatasaray (1986 – 1987 yılları arası)

Kaya, 19 yaşındayken profesyonel kariyerine başladı. Alt yapısında bulunduğu Galatasaray’da bir sezon boyunca forma giydi. Bu süre zarfında toplam 3 maça çıktı. Bu maçlarda herhangi bir gol kaydetmedi. Daha sonra transfer sürecine girdi.

Konyaspor (1987 – 1992 yılları arasında)

Suat Kaya’nın ikinci takımı Konyaspor’du. Burada beş yıl forma terletti. Beş senede toplam 109 maçta top oynadı. Ayrıca bu kulüpte 13 adet golü de bulunuyor.

1992 yılında tekrardan transfer sürecine girdi.

Galatasaray (1992 – 2003 yılları arasında)

Eski takımı Galatasaray’a yeniden transfer oldu. Bu sefer bu takımda çok daha uzun süre geçirdi. Tam 11 sene bu takımın formasıyla yeşil sahalara çıktı. Galatasaray’a ikinci gelişinde 241 adet maça çıktı. Toplamda 31 adet gol attı.

Suat Kaya’nın teknik direktörlük kariyeri nasıldır?

Eski futbolcu, Galatasaray’dan 2003 yılında ayrıldı ve futbolu bıraktı. O günden sonra teknik direktörlük yapmaya karar verdi.

Büyükşehir Gaziantepspor (Gaziantep FK): 2006 ve 2007 Orduspor: 2007 Büyükşehir Gaziantepspor (Gaziantep FK): 20007 ve 2008 Çaykur Rizespor: 2009 Diyarbakırspor: 2010 Tokatspor: 2011 Büyükşehir Gaziantepspor (Gaziantep FK): 2013 Göztepe: 2014 Bucaspor: 2015 ve 2016 Menemen Belediyespor: 2016 ve 2019 Sakaryaspor: 2019 2021: Serik Belediyespor