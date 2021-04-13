Suat Kaya: İkinci yarı futbolcularımız kendine geldi

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor’u 5-2 yenen Tuzlaspor’da teknik direktörü Suat Kaya, ikinci yarıda takım olarak performanslarını yükselttiklerini söyledi. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Suat Kaya, göreve yeni başladığını hatırlatarak, "Zorlu rakiplerle karşılaştığımız ilk iki maçta da yenilmiştik. Bugün ilk yarı kimsenin düşünmediği, bizim de kafamıza uygun şekilde geçmeyen ve hepimizi üzen bir 45 dakika oynandı. İkinci yarı futbolcularımız kendine geldi ve oyun formatına sadık kalarak 9 dakikada üç gol bulduk." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanının, gelecek sezonun takım yapılanması için çalıştığına dikkati çeken Kaya, "Bu doğrultuda gönderdiğimiz oyuncular oldu. Sakatlarımız vardı ve bugün de altyapımızdan üç takviyeyle maça çıktık." değerlendirmesinde bulundu.