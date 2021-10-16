Suat Çelen, yeniden Cimnastik Federasyonu Başkanlığı’na seçildi

Tokyo Olimpiyatları’nın ardından spor federasyonlarında seçim heyecanı başladı. Bu anlamda ilk genel kurul Cimnastik Federasyonunda gerçekleştirildi. Ankara’daki Green Park Otel’de yapılan genel kurula tek aday olarak giren Suat Çelen, kullanılan 181 oyun 169’unu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Divan başkanlığını Ahmet Bilgiç’in yaptığı genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Suat Çelen’in başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Ahmet Bilgiç, Ahmet Çotuk, Cumhur Özçelik, Derviş Çatalbaş, Esra Karabal Arda, Esra Kıratlı Nalbant, Hasan Birol Yalçın, İsmail Göktekin, Mehmet Günbaş, Nataliya İmga, Recep Çevik, Tarık Karkınçam, Ümran Songun, Yener Altıntaş.

Mehmet Baykan: "Başarılar bronz madalyayla taçlandırıldı"

Genel kurula katılan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, yaptığı konuşmada, son dönemde cimnastikte elde edilen başarılara dikkati çekti.

Suat Çelen’in 2012’de Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı görevine geldiğini hatırlatan Baykan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisine o zaman şunu söylemiştim; hedef olimpiyat, dünya madalyası, altın, gümüş, bronz madalyalar. Sizlerin bunu başaracağınıza inancımız tam. Ama benim genel müdürlüğüm sırasında bu madalyaların olacağını pek tahmin etmiyorum. Suat Bey de kararlı bir şekilde ’Alırız genel müdürüm’ dedi. Dünyada alınan madalyalar, Avrupa’da elde edilen başarılar, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalyayla taçlandırıldı. Gerçekten ’2020 Tokyo Olimpiyatları’nın sizin açınızdan en önemli sonucu nedir?’ diye sorduklarında, her zaman başta cimnastikte aldığımız madalyayı ifade etmişimdir."

Baykan, cimnastik camiasını elde edilen başarıdan dolayı tebrik ederek, "Bu madalya, Türk sporunun gecikmeli de olsa bir noktayı yakaladığının, kritik eşiği geçtiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Suat Çelen: "Hedef, Paris 2024’te madalya sayısını artırmak"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı’na üçünü kez seçilen Suat Çelen, 2012’den bu yana Türk cimnastiğinde yaşanan gelişime ilişkin delegelere sunum yaptı.

Bu süreçte sporcu, antrenör ve hakem sayılarında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Çelen, cimnastiği 81 ile yaydıklarını dile getirdi.

Son 5 yıllık dönemde gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası faaliyetlerden bahseden Çelen, bir aylık hazırlık sonunda geçen yıl Mersin’de pandemi koşullarında Avrupa Şampiyonası’nı düzenleyerek büyük takdir topladıklarını söyledi.

"2023’te cimnastiğin kalbi Türkiye’de atacak." diyen Çelen, "Cumhuriyetin 100. yılında Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nı, 19-23 Nisan 2023’te Antalya’ya almayı başardık. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası da 17-19 Kasım 2023’te yine Antalya’da yapılacak. Dünya Gençler Artistik Şampiyonası’nı da talep ettik. 2023’ün bizim için unutulmaz bir yıl olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara’ya olimpik salon yapılacağının müjdesini veren Çelen, ayrıca Türk antrenörlerinin yurt dışından transfer teklifi aldığına değindi.

Çelen, Türkiye’nin cimnastik branşında olimpiyatlardaki ilk madalyasını Tokyo 2020’de 3. olan Ferhat Arıcan ile elde ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki madalyalarımızın yanına bir de olimpiyat madalyası ekledik. 2012’de olimpiyatlara gitmenin hayal olduğu yerde ’madalya alacağız’ dedim. O gün kurduğumuz hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ortak başarı, ortak bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Cimnastik ailesi olarak gelecek dönem için sorumluluğumuzun artığının bilinciyle hareket etmek zorundayız. Hedef, 2024 Paris Olimpiyatları’nda madalya sayısını artırmak. İnanıyorum ki Türk cimnastiği için gelecek çok daha aydınlık."