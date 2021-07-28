Suat Çelen: Sporcularımızın performansından memnunuz

Çelen, Ariake Cimnastik Merkezi’nde milli sporcular Ahmet Önder ve Adem Asil’in mücadele ettiği bireysel genel tasnif finalinden sonra AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sporcuların altı alette performans sergilediği genel tasnifte finale çıkmanın zorluğuna değinen Çelen, "Genel tasnifte final yapmak ve finalde yarışmak çok zordu. Altı aletin toplamının finali, dünya cimnastiği açısından çok önemli ve prestijlidir. Böyle bir finalde iki Türk sporcunun olması bizim açımızdan çok önemli. Netice olarak sporcularımızın performansından memnunuz. Şimdi alet finallerine odaklanacağız. Salonda herkes bizi tebrik ediyor. İki Türk’ün genel tasnif finalinde olması çok önemli. Umarım alet finallerinde en az hatayı yapan bizim sporcularımız olur." diye konuştu.

Genel tasnif finalini yarıda bırakan Ahmet Önder’in durumuyla ilgili konuşan başkan Suat Çelen, "Ahmet’in omzunda bir ağrı oluştu. O yüzden alet finalini riske atmama adına bıraktı. Akşam bir araya geldiğimizde konuşacağız. Doğrusunu yaptığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah finallerde ülkemizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." diyen Çelen, "Tokyo’ya erkeklerde 4 sporcuyla geldik. Takım kotası alamayıp 4 erkek sporcu getiren tek ülkeyiz. Bir sonraki olimpiyat belki de kurallar tartışılır hale gelecek. Sporcularımın performanslarından, buraya gelirken yaşadığımız süreçlerden çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

"Nazlı, çok ciddi bir tecrübe kazandı"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Tokyo 2020’de mücadele eden 17 yaşındaki Nazlı Savranbaşı’nın ciddi bir tecrübe kazandığını dile getirdi.

Nazlı, 16 yaşında olimpiyat kotası aldı. Burada 17 yaşında yarıştı. Henüz yaşı çok genç. O da ciddi bir sakatlık süreci geçirdi. Çok iyi bir hazırlık yapamadan buraya geldi. Bence yarışmayı iyi tamamladı. Çok genç bir sporcumuz. Hırsı, isteği ve heyecanıyla 2024 ve 2028 takımlarına liderlik yapabilecek durumda. Çok ciddi bir tecrübe kazandı. Tecrübe çok önemli. Nazlı’nın performansından memnunum. Hocasına ve ailesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Koronavirüsle ilgili sporcuların üzerinde bir baskı var"

Tokyo 2020’nin 1 yıl ertelenmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin hissedildiğini aktaran Suat Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şey çok güzel. Olimpiyat Köyü’ndeki ortam çok güzel. Gençlik ve Spor Bakanlığımız inanılmaz bir ortam hazırlamış. Sağlık ekibi çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Sayın Bakanımız sürekli bizimle birlikte. Motivasyon ve heyecanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kovid-19’a çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Koronavirüsle ilgili sporcuların üzerinde bir baskı var. Yemeklerini yiyip hemen odalarına çekiliyorlar. Kovid’in stresi hala herkesin üzerinde devam ediyor."