Suat Çelen: Gelecekten umutluyuz

Başkan Suat Çelen, eski sporcu olduğunu hatırlatarak, “Bu sporda her kademede görev yaptım. Federasyon başkanlığına talip olduğumuzda da hedefim ‘Bizim hayallerimiz, sporcu kardeşlerimizin gerçeği olsun’ mottosuydu. İçimizde ukde kalan şeyleri gerçekleştirme adına böyle bir adım attık. Mutluyum, sporcularımız bizim hayallerimizi gerçekleştiriyor. Türk insanına, Türk gencine gerekli şartları sağladığın zaman neler yapılabileceğini gösterdiler. Sporcularımıza ilk günden beri ‘Başarı sizin, başarısızlık bizim’ dedik. Onlar da bunun karşılığını verdiler’’ diye konuştu.

“HEDEF TÜM OLİMPİK BRANŞLARDA OLİMPİYAT KOTASI ALMAK”

Olimpiyat oyunlarındaki hedeflerine değinen Başkan Çelen, “2012’de göreve geldiğimizde Göksu Üçtaş Şanlı, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmişti. 2016 yılı için iki sporcu hedefi koymuştuk. Ferhat Arıcan ve Tutya Yılmaz ile bunu başardık. Tokyo Olimpiyatları için üç hedefimiz vardı. Bu hedefi aşarak dört kota aldık, hala bunu artırma şansımız var. Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun hedefi tüm olimpik branşlarında olimpiyat kotası almak olmalı. Artistik cimnastikte bunu başardık. Bundan sonra tüm çalışmalarımız halihazırda Avrupa şampiyonu olduğumuz ritmik ve trampolin cimnastikte de kotalar almak için devam edecek’’ dedi.

“GELECEKTEN UMUTLUYUZ”

Başkan Suat Çelen, Ritmik Cimnastik Milli Takımı’nı 4 yıl önce oluşturduklarını belirterek, “Göreve geldiğimizde ritmik cimnastik camiasını karşımıza aldık; ‘Biz ritmikte şampiyonluklar kazanacağız’ dedik. Önümüzde Doğu Bloku ülkeleri vardı ancak biz ‘Onlar yapıyorsa biz neden yapamıyoruz’ dedik. Geleceğe yatırım için sporcularımızı tespit ettik, dört yıl önce bu takımı oluşturduk. Bugün Avrupa şampiyonu olan takımımızda kaptanımız 20, diğer sporcularımız 17 yaşında. Bu açıdan gelecekten de umutluyuz” ifadelerini kullandı.

“TRAMPOLİN VE AEROBİKTE HEDEFLER VAR”

Madalya gelecek branşların trampolin ve aerobik olduğunu kaydeden Başkan Suat Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trampolinde dünya kupalarında başarılar gelmeye başladı. Ancak trampolinde olimpiyat kotası kadın ve erkeklerde 16 ile sınırlı. Artistik cimnastikte bu sayı kadın ve erkeklerde 98. Tüm bunlara rağmen biz trampolinde de olimpiyatlarda olacağız. 2024 ve 2028’i kapsayan cok ciddi bir projemiz var. Aerobikte Ayşe Begüm Onbaşı’nın ismini bugün herkes biliyor. Aslında bizim için artistikten de önce lokomotif görevi gördü. Orada da hedeflerimiz var. ‘Madalya alacağız’ söylemi bir spor adamı için doğru olmayabilir, ancak finallere çıkıp orada yarışmayı önemsiyoruz. Zaten finallerde gösterilecek performanslar madalya da getirecektir.’’

Başkan Suat Çelen, yatırımlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ederek, “Cimnastik, atletizm ve yüzme gibi branşlar olimpiyatta en çok madalyanın dağıtıldığı alanlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bunun farkında ve yatırımlar buna göre yapılıyor. Bizim de bu açıdan her türlü projemize destek sağladılar. Buradan Bakanlığımıza da teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.

Etkinliğin sonunda Federasyon Başkanı Suat Çelen, Nişantaşı Üniversitesi’ne Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imza atılan ve milli sporcuların eğitimine önemli bir destek sağlayan protokole katıldığı için teşekkür etti.

DHA