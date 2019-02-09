Suat Çakır: “Seri galibiyetlere başlamak istiyoruz”

Takımımızın Pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçını değerlendiren Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Çok zor bir maça çıkıyoruz. Bu maçla birlikte galibiyet serilerine başlamak istiyoruz. Bu maçı kazanıp, önümüzdeki maçlara daha moralli ve heyecanlı gideceğiz. Eyüpspor maçı inşallah seri galibiyetlerimizin başlangıcı olacak” dedi.

Takımın moralinin iyi olduğunu belirten Suat Çakır, “Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen ve Yılmaz Özeren’in haricinde sakat oyuncumuz yok. Eyüpspor maçında iyi bir hava yakalayıp, güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızı maça, mutlaka bekliyoruz. Onlar bizim için büyük bir güç. Sezon başından bu yana bize büyük destek verdiler. Bu maçta da aynı desteğe devam edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

İHA