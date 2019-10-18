Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, hakem Suat Arslanboğa’nın profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedilmesine dair itirazını oybirliği ile reddetti.

TFF’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Hakem Suat Arslanboğa’nın itirazı incelendi. Yapılan müzakare neticesinde; itiraz konusunda kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Arslanboğa, çok tartışılan Alanya-Fenerbahçe maçının VAR hakemliğini yapmış, sonraki hafta ise Beşiktaş-Başakşehir maçını yönetmişti.