Suat Arslanboğa'ya Tahkim Kurulu'ndan ret

Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sözleşmesi feshedilen hakem Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedilmesine dair itirazını oybirliği ile reddetti.

18 Ekim 2019, Cuma 06:01
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Suat Arslanboğa'ya Tahkim Kurulu'ndan ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, hakem Suat Arslanboğa’nın profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedilmesine dair itirazını oybirliği ile reddetti.

TFF’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Hakem Suat Arslanboğa’nın itirazı incelendi. Yapılan müzakare neticesinde; itiraz konusunda kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Arslanboğa, çok tartışılan Alanya-Fenerbahçe maçının VAR hakemliğini yapmış, sonraki hafta ise Beşiktaş-Başakşehir maçını yönetmişti.

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