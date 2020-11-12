Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, 2011 yılında Porto'dan Atletico Madrid'e sükseli bir transfer yapmıştı. Atletico Madrid bu sezon başında da bir başka yıldız Luis Suarez'i Barcelona'dan transfer etti. Doğal olarak iki oyuncunun performansları karşılaştırıldı. Marca'nın haberine ilk 7 maçlık dönemde Luis Suarez bir adım önde...

İlk 7 maçlık dönemlerine bakıldığında 2011 yılında gelen Falcao, 5 gol - 1 asist yaparken bu değerlere 503 dakikada ulaşırken Luis Suarez aynı istatistiklere 377 dakikada ulaştı

Suarez 75,4 dakikada bir gol katkısı yaparken Falcao'nun ilk döneminde ortalaması 100,6 dakika olarak gerçekleşmişti.









Falcao sözü geçen 2011-12 sezonunda 24 golle ligi tamamlarken UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atletico Madrid adına final maçında da iki gol atmıştı. Luis Suarez ise ilk Barcelona sezonunda La Liga'da 16 gol atmış ama 14 asist gibi önemli bir katkı sağlamıştı.



