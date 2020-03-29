Türkiye'de saat kaç sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Avrupa'da yaz saati uygulamasından yaz saati uygulamasına geçilmesi ile gece yarısından itibaren saatler 1 saat ileri alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar ise saatler geri alındı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. 2016 yılından beri sabit saat uygulamasında yer alan Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda da telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak ileri alarak kafa karışıklığına sebep olmuştu. Peki şu anda saat kaç?

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

Saatler ileri alındı mı?

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek.Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı.

Saatler ileri alınacak mı?

Türkiye'de yaz saati uygulaması 2016'dan bu yana devam ettiği için saatler bir saat ileri alınmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek