Sualtı Hokeyi Türkiye klasiği!

İngiltere’nin Sheffield kentinde gerçekleştirilen CMAS 5. Sualtı Hokeyi U24 Dünya Şampiyonası’nda yer alan U24 Erkek Milli Takımımız, mutlu sona ulaştı. Organizasyon boyunca Ay- Yıldızlılar, sadece eleme maçlarında Yeni Zelanda’ya boyun eğdi. Türkiye, çeyrek finalde Avustralya ’yı 4- 1, yarı finalde ise tekrar karşılaştığı Yeni Zelanda’yı bu sefer 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde de ev sahibi İngiltere ile kozlarını paylaşan milliler, mücadeleyi de 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Toplamda 3. kez kupayı müzesine götüren Türkiye, bu alanda da zirvede yer almanın sevincini yaşadı.

‘Onlarla gurur duyuyoruz’

Müthiş zaferin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Su Sporları Federasyonu başkanı Şahin Özen ise şu ifadeleri kullandı: “Muhteşem bir galibyet ile gelen Dünya Şampiyonluğu... Milli sporcularımızı ne kadar övsek azdır. Onlarla gurur duyuyoruz. Bize bu gururu bir kez daha yaşattılar. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı ayakta alkışlıyorum.”



