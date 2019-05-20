Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

TSSF Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. İstanbul, Ankara, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Antalya'dan 21 spor kulübünün 18 erkek 11, bayan takımı şampiyonada madalya için mücadele etti.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonucunda erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinci, Orta Doğu Üniversitesi (ODTÜ) Spor Kulübü ikinci ve Denizaltı Su Sporları Kulübü üçüncü oldu. Bayanlar arasında geçen müsabakalarda ise birinci Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü, ikinci Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü ve Deniz Yıldızları Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

İHA