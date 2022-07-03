Su Sporları Festivali coşkuyla tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, kente hareket katmaya devam ediyor. Denizlerle çevrili İstanbul’da su sporlarına olan ilgiyi artırmayı amaçlayan Spor İstanbul, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Su Sporları Festivali düzenledi. Maltepe’de gerçekleştirilen etkinlikte sporcular 4 farklı branşta kıyasıya mücadeleler sergiledi. Sutopu, aquatlon, yüzme ve modern pentatlon (Biathle-Triathle) yarışları büyük heyecana sahne oldu. Marmara Denizi’nde ilk kez yapılan gece yüzme yarışı ise büyük ilgi topladı. Sporcular, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de başlayan gece yarışında emsalsiz bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Aquatlon, yüzme ve modern pentatlon yarışlarında her yaş kategorisinde dereceye girenlere ödüller verildi. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda üç gün süren Su Sporları Festivali, 3 Temmuz Pazar günü yapılan müsabakaların ardından sona erdi.

SUTOPUNDA ŞAMPİYON GALATASARAY

Sutopu turnuvası karşılaşmaları ise coşkuyla takip edildi. Pazar günü yapılan final maçlarının ardından Galatasaray , turnuvayı ilk sırada tamamladı. Adalar Su Sporları Kulübü ikinci, Enka ise üçüncü sırada yer aldı.