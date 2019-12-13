Özellikle ortalama günde 2,3 litre kadar su tüketilmesi gerektiği günümüzde, suyun eksikliği pek çok farklı sorunu ortaya çıkarabilmektedir. Susuzluk ile beraber böbrekten kaynaklı rahatsızlıklar zaman içerisinde ciddi problemler yaratabilmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam sürmek ve su içerek kilo verebilmek için, etkin bir diyet listesi oluşturabilirsiniz. Kolaylıkla yerine getirebileceğiniz bu diyet sayesinde, 7 gün içerisinde kilo verme şansını elde etmeniz mümkün. Özellikle ortalama günde 2,3 litre kadar su tüketilmesi gerektiği günümüzde, suyun eksikliği pek çok farklı sorunu ortaya çıkarabilmektedir. Susuzluk ile beraber böbrekten kaynaklı rahatsızlıklar zaman içerisinde ciddi problemler yaratabilmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam sürmek ve su içerek kilo verebilmek için, etkin bir diyet listesi oluşturabilirsiniz. Kolaylıkla yerine getirebileceğiniz bu diyet sayesinde, 7 gün içerisinde kilo verme şansını elde etmeniz mümkün.

Su İçerek Kilo Vermenin Faydaları Nelerdir?

İnsan vücut yapısının yaklaşık %75’i sudur. O yüzden tüketilen besin kaynaklarının etkin şekilde sindirilmesi noktasında, su özel bir yere sahiptir. Sağlıklı bir beden ve vücuda kavuşabilmek için, düzenli olarak gün içerisinde tüketilmesi gerekir. Ayrıca özel su diyeti listesi ile beraber programı uyulduğu takdirde, kilo verme şansı elde edilebilmektedir. Bu da yanında pek çok değişik faydayı getiriyor.

- Vücutta istenmeyen zararlı toksinlerin atılmasında önemli bir olanak tanır,

- Vücutta bulunan fazla yağların erimesi noktasında önemlidir,

- Tüketimin sağlanan gıdaların parçalaması noktasında en önemli baş rolü oynar,

- Günün daha rahat ve dinç bir şekilde geçirilmesine olanak tanır,

- Eklemlerin kurumasının önüne geçmek suretiyle, daha sağlıklı bir yaşam imkanı verir,

- Sabah içilecek bir bardak su güne daha dinç başlama şansı verirken, gece yaşanan kilo kaybının önüne geçer,

- Açlık hissini büyük oranda minimum seviyeye çeker,

- Metabolizmayı yaklaşık olarak %25 oranında arttırır,

Kilo Vermek İçin Su Diyet Listesi

Yaklaşık olarak 7 gün boyunca uygulanacak diyet listesi sayesinde, su diyeti yapanlar ideal ve sağlıklı kilo verme olanağı elde etmektedir. Burada önemli olan diyete sadık kalmak ve 7 gün süresince uygulamaya devam etmektir. Her gün boyunca;

- Kahvaltı,

- Ara öğün,

- Öğle,

- Ara öğün,

- Akşam,

- Son ara öğün,

Her gün bu sıralama ile beraber gerekli olan besin kaynakları, ortalama 6 ila 8 su bardağı arasında tüketim sağlanarak gerçekleştirilmelidir.

Acil Durumlar İçin Özel Su Diyeti Nasıl Yapılır?

Pek çok insan su diyeti nasıl yapılıyor diye merak etmekte ve araştırma gerçekleştirmektedir. Hızlı ve dengeli şekilde kilo verebilmek için, özellikle acil durumlarda ele alınacak su diyeti bulunmaktadır.

Sabah; 1 bardak greyfurt ve portakal suyu karışımı, 1 bardak ılık limonlu su; ananas, çilek ve yulaf ezmesi karışımı,

Ara öğün; 1 bardak ılık su, 1 bardak ıhlamur, 1 çay kaşığı zencefil tozu,

Öğle; 2 tabak sebze çorbası, 2 bardak su, farklı karışımlar ile bol yeşillik,

Ara öğün; 1 elma, 2 parça ananas, 3 tane tam ceviz, 1 bardak zencefil tozu. Ayrıca 1 saat ara ile 1 dilim peynir, domates ve salatalık ile beraber maydanoz tüketimi,

Akşam; 1 porsiyon sebze haşlaması, 2 bardak su, 2 tabak sebze çorbası, 1 kutu probiyotik yoğurt tüketimi,

Son öğün; 2 bardak ılık limonlu su ile beraber ananas, çekirdekli üzüm tüketimi ve taze kayısı,

Sağlıklı Yaşam ve İdeal Kilo İçin Su Tüketimi

Gün içerisinde ortalama 2 ila 3 litre kadar su tüketimi her birey için ortaktır. Bu durum her ne kadar vücut yapısına bağlı olarak belli bir formül üzerinden hesaplansa dahi, genelde bu miktarlar içerisinde su tüketimi önemlidir. Böylece sağlıklı bir yaşam ve ideal kiloya ulaşma noktasında etkili bir çözümü ayrıca, su diyeti yararları üzerinden değerlendirebilirsiniz.