Su çiçeğinin oluşmasına neden olan virüs varicella-zoster şeklinde adlandırılmaktadır. Bununla beraber çocuklarda sık görülebilen fakat yetişkinlerde de ortaya çıkması mümkün olan bulaşıcı ve ateşli bir rahatsızlıktır. Vücut üzerinde su baloncukları oluşan bu rahatsızlıkta baloncuklar çiçeğe benzediğinden adı su çiçeğidir.

Su çiçeği nedir?

Tıpta ismi Varisella olan su çiçeği daha çok çocukluk dönemlerinde yaygın şekilde görülmektedir. Hastalığa sebep olan durum virüsten kaynaklıdır. Su çiçeği bir defa geçirildikten sonra, vücut buna bağışıklık kazanır. Bunun yanı sıra nadir durumlarda tekrarlaması söz konusudur. Bu rahatsızlıkta komplikasyon gelişmesi oldukça nadirdir ve kendiliğinden iyileşir. Su çiçeği aşısı sayesinde su çiçeği geçirme olasılığı bir hayli düşmüştür. Aşılı kişiler, su çiçeğini hafif bir şekilde geçirebilir.

Su çiçeği hastalığı en çok 5 ile 10 yaşları arasında, kış ve ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Su çiçeğinin bulaşıcı olmasının yanı sıra bu bulaşıcılığın insandan insana hava yolu ve damlacık yolu ile bulaştığını belirtmek mümkündür. Tükürük bezlerinde yer alan virüsün kuluçka süresi 13 ile 22 gün şeklindedir. Su çiçeğini geçiren biri hastalık bulgularının başlamasından 2- 3 gün önceden rahatsızlığı bulaştırmaya başlayacaktır.

Su çiçeği belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Su çiçeğinin en belirgin belirtisi içi su dolu baloncuklar şeklindedir. Baloncuklar ilk önce berrak, ardından bulanık bir biçim almaktadır. Döküntülerin kaşıntı yaptığını söylemek mümkündür. Su çiçeğinde ağız içinde baloncuklara rastlanabilir. Bununla beraber gövdeden başlayıp saçlı deriye ve yüze ulaşmaktadır. Diğer belirtiler;

- Ateş,

- Halsizlik,

- Su baloncukları şeklindedir.

Su çiçeğini geçiren kişilere uygulanan tedavi belirtilere göre verilmektedir. Ateşli bir şekilde su çiçeği geçirenlere ateş düşürücü verilmektedir. Bununla beraber aspirin kullanmak oldukça sakıncalıdır. Kaşıntı durumu adına da kaşıntı gideren ilaçlar verilir. Antiviral tedavisinin de verildiğini belirtmek mümkündür.

Su çiçeği neden olur ve nasıl başlar?

Variceella zoster isimli virüsün neden olduğu su çiçeği, vücut üzerinde kırmızı kabarcık olarak ortaya çıkan ve ateş, yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle seyreden, bulaşıcı bir hastalıktır. Tıptaki adı varisella olan su çiçeği, en fazla çocuklarda görülmektedir. Su çiçeğinin ortaya çıkmasına neden olan virüs, su çiçeğinin bir defa geçirilmesiyle beraber bir daha ortaya çıkmaz. Fakat bazı kişilerde ender de olsa tekrarlayabilir. Su çiçeği aşısı uygulanmaya başladıktan sonra bu rahatsızlığın daha az görüldüğünü belirtmek mümkündür. Su çiçeği geçiren kişilerin hastalığı bulaştıracağı bilinmelidir. Genel olarak 5 ile 10 yaşları arasında çok sık görülen bu rahatsızlık, damlacık ve hava yolu ile de bulaşmaktadır.

Su çiçeği tedavisinde beslenme nasıl olmalı?

Su çiçeğini geçiren kişilerin, beslenmesine de dikkat etmesi oldukça önemlidir. Senelerdir birçok rahatsızlığa iyi gelen bal, oldukça vitaminli ve iyileştirici etkisiyle su çiçeğinin iyileşmesine olumlu etki sağlayacaktır. İçerisinde yer alan mineraller ve vitaminlerle beraber türlü enzimlerle vücudu koruyarak iyileştirici özelliklerini de gösterir.

Bal tüketilmesinin dışında hastalıklara iyi gelen bir diğer beslenme türü, tavuk suyu ya da kemik suyu çorbasıdır. Bu çorba türleri, su çiçeği rahatsızlığına oldukça iyi gelmektedir. Vitamin açısından çok zengin olan ve protein bakımından çok değerli bir gıda olan kemik ve tavuk, bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Kemiklerin veya tavuğun tüm olarak haşlanması ile yapılan tavuk suyu içerisine sebze ekleyip çorbanın olumlu etkilerini arttırmak doğru olacaktır.

C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi adına ilk akla gelen vitaminler arasında yerini almaktadır. Vücudun ana görevlerini yerine getirmesi adına C vitamini elzem vitaminlerden biri olup, hücre yenilenmesi için oldukça önemlidir. Antioksidan özelliği bulunan C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. C vitamininden faydalanmanın en etkili yolu ise taze meyve ve sebzeleri tüketmek şeklinde tanımlanabilir. Ağız içerisinde döküntü bulunacağından, ekşi meyveler hasta bireyin canını acıtacaktır. Bu yüzden içerisinde C vitamini bulunan meyveler sıkılarak, meyve suyu elde edilebilir ve pipet ile tüketilmesi sağlanabilir. Bu şekilde su çiçeğinin iyileşme süresi kısalacaktır.