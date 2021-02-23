Önemli bir Avrupa ülkesi olarak varlık gösteren Almanya'nın Stuttgart kentinde yer alan ve VfB Stuttgart spor kulübünün Bundesliga maçlarını yaptığı Stat ile alakalı olarak çeşitli sorular sorulmaktadır.

Stuttgart Stadı'nın adı nedir?

İlk kez 1933 yılında hizmete açılan ve Stutgart şehrinde yer alan ve eski adı Neckarstadion olan stadyum yenilenme çalışmalarında Daimler-Benz şirketinin sağlamış olduğu finansal destek nedeniyle Mercedes-Benz Arena adını almıştır. Bu isim stada 1993 yılında verilmiştir.

Stat, 1974 yılında düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Kupalarının finallerine ev sahipliği yapmıştır. Bu yönüyle aynı zamanda 2006 FIFA Dünya Kupasının da stadyumları arasında bulunmuştur.

Stuttgart Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Eski isimleri Neckarstadion ve Gottlieb-Daimler Stadion olan ancak günümüzde Mercedes-Benz Arena adına sahip olan stadyum 60.441 taraftar kapasitesine sahiptir. Bu doğrultuda oldukça yüksek sayıdaki futbolsevere tuttuğu takımı destekleme olanağı sunmaktadır.

Konum olarak Stutgart şehrinde bulunan Mercedes-Benz Arena stadına ev sahipliği yapan spor kulübü VfB Stuttgart futbol takımıdır. Dolayısıyla VfB Stutgart futbol takımı, iç saha maçlarını bu stadyumda oynamaktadır. VfB Stuttgart, Almanya'nın önde gelen spor kulüpleri arasında yer almaktadır.

1893'te kurulmuş olan bir spor kulübü olma özelliği taşımakta olan ve Kırmızı-Beyaz renklere sahip olan kulüp maçlarını Stuttgart'ta bulunan Mercedes-Benz Arena'da oynadığından dolayı bu takımı izlemek isteyen taraftarların durağı Mercedes-Benz Arena olmaktadır.