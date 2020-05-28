Stuttgart - Hamburg maç sonucu: 3-2

Almanya Bundesliga 2'de 28. hafta zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya sahne oldu. Ligde 3. sırada yer alan Stuttgart, Mercedes-Benz Arena'da ligin ikincisi Hamburg'u konuk etti.

Maça Hamburg etkili başladı ve dakika 16'da Joel Pohjanpalo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitmesine saniyeler kala konuk ekip penaltı kazandı ve Aaron Hunt penaltıyı gole çevirerek Hamburg'un devreyi 2-0 üstünlükle tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıya ev sahibi Stuttgart golle başladı. Dakika 47'yi gösterdiğinde Matarazzo'nun takımı Wataru Endo'nun attığı golle farkı bire indirdi: 1-2. 60. dakikada ev sahibi Nicolas Gonzalez'in penaltıdan attığı golle geri geldi ve eşitliği yakaladı: 2-2.

Maçın son dakikalarında Stuttgart, Gonzalo Castro'nun golüyle 3-2 öne geçti ve müthiş bir geri dönüş yaparak 90 dakikayı galibiyetle kapattı.

Bu galibiyetle Stuttgart puanını 48 çıkardı ve Hamburg'un üstüne çıkarak 2. sıraya yükseldi. Hamburg ise 46 puanla 3. sıraya geriledi.