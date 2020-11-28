MENÜ

Stuttgart - Bayern Münih maç sonucu: 1-3

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart’ı 3-1 yendi. Bayern'in gollerini Coman, Lewandowski ve Douglas Costa atarken, ev sahibi ekibin tek golü Coulibaly'den geldi.

28 Kasım 2020, Cumartesi 20:56 Son Güncelleme:
- A +
Stuttgart - Bayern Münih maç sonucu: 1-3

Bayern Münih, Bundesliga’nın 9. haftasında Mercedes Benz Arena’da Stuttgart’a konuk oldu.

Stuttgart, 20. dakikada Tanguy Coulibaly’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 38. dakikada Kingsley Coman ve 45 1. dakikada Robert Lewandowski ile cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 87. dakikada Douglas Costa’nın attığı golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, puanını 22’ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Stuttgart, 11 puanla 10. sıraya geriledi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...