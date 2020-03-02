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Sturridge Trabzonspor'da ne yaptı? İşte performansı

Trabzonspor sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Daniel Sturridge ile bugün itibariyle yollarını ayırdı. İngiliz oyuncu, bordo-mavili takımda görev yaptığı 16 resmi maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı.

02 Mart 2020, Pazartesi 14:47 Son Güncelleme:
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Sturridge Trabzonspor'da ne yaptı? İşte performansı

Trabzonspor sezon başında büyük umutlarla Daniel Sturridge'i transfer etmişti. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Trabzonspor ile anlaşan İngiliz oyuncu bugün itibariyle resmen bordo-mavili takımdan ayrıldı.

11 gol katkısı

İngiliz oyuncu, Trabzonspor'da görev yaptığı 16 resmi maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı. Sturridge, Süper Lig maçlarında ise 7 kez ilk 11'de sahaya çıkarken toplam 11 müsabakada görev aldı ve 4 gole imza attı.

Deplasmanda 2 gol

Sturridge, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile oynanan iki maçta 3 gol atarken Süper Lig'de Kayserispor'a 2 gol ayrıca Gaziantep FK ve Başakşehir'e 1 gol attı. İngiliz oyuncu deplasmanda sadece İzmir'de Altay karşısında ve İstanbul'da Başakşehir karşısında gol atabildi.

Maçların %41'inde oynayabildi

Trabzonspor bu sezon toplam 39 resmi maça çıkarken Sturridge sadece 16 maça çıktı ve %41 oranında katılım sağladı. Sakatlığı nedeniyle kaçırdığı maçlar bulunan Daniel Sturridge, Trabzonspor ile anlaştığı dönemde 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 1,5 milyon Euro garanti ücret alacağı açıklanmıştı. İngiliz oyuncunun yaklaşık attığı her bir golü neredeyse 500 bin Euro'ya mal olmuş oldu.


fanatik.com.tr / Tolga Kuru

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