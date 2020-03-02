Trabzonspor sezon başında büyük umutlarla Daniel Sturridge'i transfer etmişti. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Trabzonspor ile anlaşan İngiliz oyuncu bugün itibariyle resmen bordo-mavili takımdan ayrıldı.

11 gol katkısı

İngiliz oyuncu, Trabzonspor'da görev yaptığı 16 resmi maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı. Sturridge, Süper Lig maçlarında ise 7 kez ilk 11'de sahaya çıkarken toplam 11 müsabakada görev aldı ve 4 gole imza attı.

Deplasmanda 2 gol

Sturridge, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile oynanan iki maçta 3 gol atarken Süper Lig'de Kayserispor'a 2 gol ayrıca Gaziantep FK ve Başakşehir'e 1 gol attı. İngiliz oyuncu deplasmanda sadece İzmir'de Altay karşısında ve İstanbul'da Başakşehir karşısında gol atabildi.

Maçların %41'inde oynayabildi

Trabzonspor bu sezon toplam 39 resmi maça çıkarken Sturridge sadece 16 maça çıktı ve %41 oranında katılım sağladı. Sakatlığı nedeniyle kaçırdığı maçlar bulunan Daniel Sturridge, Trabzonspor ile anlaştığı dönemde 2 milyon Euro imza parası ve yıllık 1,5 milyon Euro garanti ücret alacağı açıklanmıştı. İngiliz oyuncunun yaklaşık attığı her bir golü neredeyse 500 bin Euro'ya mal olmuş oldu.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru