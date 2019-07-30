Sturridge için tek aday Trabzonspor!

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de hedeflerini en üst sıraya koyan Trabzonspor, kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek için dört koldan çalışıyor. Kadrosunun büyük bir bölümünü genç oyuncularla güçlendiren ancak John Obi Mikel transferiyle de ses getirmeyi başaran Bordo-Mavili yönetim, şimdi de dünyaca ünlü golcü Daniel Sturridge için bastırıyor. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, adeta yaklaşık 1 haftadır Türkiye-Amerika arasında mekik dokuyor. Trabzonspor yönetimi, tatilini Boston’da sürdüren İngiliz futbolcu ile sıkı bir pazarlık yapıyor. 29 yaşındaki futbolcu için en ciddi talibin Fırtına olması görüşmelerde Trabzonspor’un elini güçlendiriyor.

Efsane Gerrard istiyor

Futbolculuk kariyerinde Liverpool’da efsaneleşen ve şimdi Glasgow Rangers’ın hocalığını yapan Steven Gerrard’ın yanı sıra İskoç devi Celtic, tecrübeli oyuncuyu istiyor. Ancak bu iki takımın da mali olarak 2 milyon Euro barajına çıkamadığı öğrenildi.

Tüm imkanlar zorlanıyor

Yönetim, Sturridge’e bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro önerdi. İngiliz yıldız, 3 milyon Euro artı imza parası istedi. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, başarılı oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda büyük aşama kaydetti. Kariyerinde iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Sturridge için tüm imkanlar zorlanıyor.

Avrupa için son 3 gün!

4 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi bileti alan Karadeniz devi, bu sezon bu arenadaki ilk maçına 8 Ağustos’ta Çek ekibi Sparta Prag karşısında çıkacak. Bu nedenle 2 Ağustos’a kadar UEFA’ya kadrosunu bildirmesi gereken Trabzonspor’un transferler için son 3 günü kaldı. Bordo-Mavililer bu transferleri 3 gün içerisinde resmileştiremezse yeni isimler Prag karşısında forma giyemeyecek. Bir üst turda görev yapabilecek.