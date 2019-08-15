Sturridge için büyük kapışma!

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Daniel Sturridge’da önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, 29 yaşındaki forvetin Sarı- Lacivertliler’in yaptığı haftalık 60 bin Pound (Yıllık 21 milyon TL) teklife olumlu baktığını yazdı. Haberlerde, Sturridge ve ailesinin kısa sürede İstanbul’a geleceği belirtildi. Dün futbolcunun kendisi gelmedi. Ancak annesi Grace ile menacerliğini yapan amcası Dean Sturridge dün İstanbul’daydı.

Prag maçını izleyecek

Anne Sturridge ile amcasının dün Fenerbahçeli yöneticiler ile bir araya geldiği öne sürüldü. İkili, bugün de Trabzon’a gidiyor. Sturridge’ın ailesinin, Bordo- Mavililer ile pazarlık masasına oturacağı, akşam da Sparta Prag ile oynanacak maçı izleyeceği kaydedildi.

Teklif yağıyor

29 yaşındaki forvete Avrupa, ABD ve Ortadoğu’dan da teklifler var. Ancak Daniel Sturridge’ın Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Sturridge, annesi ve amcası İngiltere’ye döndükten sonra Fenerbahçe ve Trabzonspor’un tekliflerini değerlendirip, son kararını verecek. Yıldız futbolcu, 2013 yılının ocak ayından beri Liverpool forması giyiyordu. Başarılı oyuncu, bu yaz boşa çıktı.