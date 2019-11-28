Sturridge Galatasaray maçına hazırlanıyor

Daniel Sturridge, pazar günkü Galatasaray maçını fırsat olarak görüyor. Büyük umutlarla geldiği Trabzonspor’da üst üste sakatlıklar yaşayan İngiliz yıldız, pazar günü sergileyeceği futbolla taraftarın gönlünü almak istiyor.

Yaptığı her açıklamada, “Burada bana güvenen bir kulüp var. Onlara bunun karşılığını vermeliyim” diyen Sturridge, adeta Cim Bom’a bileniyor. Ağrıları iyice azalan 30 yaşındaki forvet, son dakika sürprizi yaşanmazsa pazar günü sahadaki yerini alacak.

Teknik direktör Ünal Karaman, Sturridge’ın Getafe maçı sonrasında yapılacak iki idmandaki durumuna göre 11’de oynatıp oynatmayacağına karar verecek. Başarılı oyuncu ligde çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Onun yanı sıra 2.5 aylık sakatlık sürecini atlatan Ekuban da Galatasaray maçının kadrosunda yer alacak.