Sturridge asistleri yapıyor Sörloth golleri atıyor
Trabzonspor Süper Lig'in 14.hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. İlk yarıyı bordo-mavili takım 3-1 önde geçerken gollerin iki tanesinde pası Daniel Sturridge verdi. İngiliz oyuncu böylece bu sezon Süper Lig'de 4 asist yaparken bu pasların üç tanesinde golleri Alexander Sörloth kaydetti.
Trabzonspor'un Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta ilk iki golün pasını Daniel Sturridge verdi. Sezon başında gelen İngiliz oyuncu böylece Süper Lig'de dört asist sayısına ulaşırken bu gollerin üç tanesini Alexander Sörloth kaydetti. Sturridge - Sörloth bağlantısı bu sezon üç gol üretirken İngiliz oyuncunun ligde attığı iki golden birini de Sörloth'un pası ile geldi.
Ç.Rizespor - Trabzonspor (Gol: Sörloth / Asist: Sturridge)
Trabzonspor - Gaziantep FK (Gol: Sörloth / Asist: Sturridge)
Antalyaspor - Trabzonspor (Gol: Sörloth / Asist: Sturridge)