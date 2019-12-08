Sturridge asistleri yapıyor Sörloth golleri atıyor

Trabzonspor'un Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta ilk iki golün pasını Daniel Sturridge verdi. Sezon başında gelen İngiliz oyuncu böylece Süper Lig'de dört asist sayısına ulaşırken bu gollerin üç tanesini Alexander Sörloth kaydetti. Sturridge - Sörloth bağlantısı bu sezon üç gol üretirken İngiliz oyuncunun ligde attığı iki golden birini de Sörloth'un pası ile geldi.

Ç.Rizespor - Trabzonspor (Gol: Sörloth / Asist: Sturridge)

Trabzonspor - Gaziantep FK (Gol: Sörloth / Asist: Sturridge)

Antalyaspor - Trabzonspor (Gol: Sörloth / Asist: Sturridge)