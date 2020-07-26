Sturm Graz'ın 14 yıl boyunca başkanlığını yapan Hannes Kartnig'den Galatasaray hakkında çok konuşulacak bir itiraf geldi. 68 yaşındaki futbol adamı, ülkesinde yayım yapan Der Standard gazetesine verdiği röportajda 2000/01 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Ali Sami Yen'de Sarı Kırmızılılar'la 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayla ilgili konuştu. İşte Kartnig'in o sözleri:

"Futbolla ilgili size söyleyebilecek tek şey fantastik bir oyun olduğudur. Size Şampiyonlar Ligi'nden bir hikaye anlatayım. İstanbul'da oynayacağımız son grup maçı öncesinde üstümüze tükürmüşler ve otobüsümüze taş atmışlardı. Sonrasında maçı 2-2 berabere bitirerek grubu lider tamamladık ve Galatasaray'ı da ikinci tura taşıdık.

Türkler, onlara üçüncü golü atmadığımıza çok memnun olmuşlardı. Bu yüzden bizi el üstünde taşıdılar. İstesek bize her şeylerini verebilirlerdi. Futbolda bunun gibi çok şey gördüm ve size bunları anlatabilirim. Futbol, çok çılgın bir oyun."

Galatasaray-Sturm Graz maçında ne olmuştu?

2000/01 sezonu Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray; Monaco, Glasgow Rangers ve Sturm Graz ile eşleşmişti. Altıncı maçlar öncesinde Sturm Graz 9 puanla lider, Galatasaray ise 7 puanla ikinci durumdaydı. İstanbul'daki son hafta maçının 2-2 berabere bitmesiyle iki takım da bir üst tura çıkarken mücadelenin son anlarında konuk ekibin kendi yarı sahasında top çevirmesi çok konuşulmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler