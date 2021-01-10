Strahil Popov: Bir golümüz, bir de penaltımız verilmedi

Hatayspor'un Bulgar savunma oyuncusu Strahil Popov, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Strahil Popov, "Biz aslında her maça kazanmak için çıkıyoruz. 1 puan bizim için de çok büyük bir kazanç olmadı. Hakemler hakkında kötü şeyler söylemek istemiyorum ama bugün 1 golümüz, 1 de penaltımız verilmedi. Geçip şimdi içeride tekrar izleyeceğim."