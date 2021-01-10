Strahil Popov: Bir golümüz, bir de penaltımız verilmedi
Hatayspor'un savunma oyuncusu Strahil Popov, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Popov, "Hakemler hakkında kötü şeyler söylemek istemiyorum ama bugün 1 golümüz, 1 de penaltımız verilmedi" ifadelerini kullandı
Hatayspor'un Bulgar savunma oyuncusu Strahil Popov, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Strahil Popov, "Biz aslında her maça kazanmak için çıkıyoruz. 1 puan bizim için de çok büyük bir kazanç olmadı. Hakemler hakkında kötü şeyler söylemek istemiyorum ama bugün 1 golümüz, 1 de penaltımız verilmedi. Geçip şimdi içeride tekrar izleyeceğim."