Stoperlerin değişimi Trabzonspor’a yaramıyor!

Trabzonspor’da bu sezon verim alınamayan oyuncuların başında hiç şüphe yok ki, Fernandes ile Campi geliyor. Savunmada alternatif olmanın ötesinde formayı bile kapması beklenen isimler, şans buldukları maçlardaki formuyla sınıfta kaldı. Bu nedenle ancak rotasyon ikilisi haline gelen Fernandes ve Campi’nin verimsizliği, rakamlarla da net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bordo-Mavililer, Hüseyin- Hosseini ikilisiyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik alıp hiç mağlup olmazken, 22 gol atıp 11 gol yedi. Savunmanın göbeğinin Fernandes ile Campi’ye emanet edildiği maçlarda ise Fırtına, 2 kez berabere kaldı, 4 de yenilgi aldı. Atılan 4 gole karşılık Ünal Karaman’ın takımının ağları da 10 kez sarsıldı.

Ligde pazartesi günü oynanacak Başakşehir mücadelesinde tekrar Hüseyin-Hosseini ikilisine dönecek olan teknik heyetin Fernandes-Campi ikilisine bundan sonraki süreçte ne kadar fırsat tanıyacağı ise merak konusu.

Tam alışamadı!

2-0 kaybedilen Krasnodar karşılaşmasına ilk 11’de başlayan İvanildo Fernandes, girdiği 10 ikili mücadelenin 5’ini kazandı. Uzun boyuna rağmen 3 hava topu mücadelesinin 2’sini kaybeden Portekizli stoper, 4 top kapma ve 6 uzaklaştırma ile maçı tamamladı. Fırtına’da az süre bulan genç oyuncunun takım arkadaşlarına henüz tam anlamıyla alışamamış olması ise dikkat çekti.

Güven vermediler

Fizik gücü ile dikkat çeken Gaston Campi’nin en büyük dezavantajı ise yavaşlığı... Arjantinli oyuncu, Krasnodar karşısında girdiği 5 ikili mücadelenin 4’ünden galip ayrılırken, 3 hava topunun da 2’sini kazanmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, 3 top uzaklaştırırken, 1 kez de rakibinden top çaldı. Tüm bu istatistiklere bakıldığında Campi-Fernandes ikilisi savunmada güven vermedi.