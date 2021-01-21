Stoperler göz açtırmadı

İki futbolcu da Horozlar'a göz açtırmadı. Denizli'nin forvetleri Rodallega, Sacko ve Tusha'ya adeta gölge olan ikilinin bu durumu istatistiklere de yansıdı. Girilen ikili mücadelelerde Rodallega 12'den 2'sini, Sacko 7'den 3'ünü kazanırken, Tusha ise 6'sından da mağlup ayrıldı. Böylece tam 25 ikili mücadelenin 20'si Donk&Marcao ikilisi kazandı.

Aslantepe'de çıldırıyor!

Sarı-Kırmızılılar mabedinde kükrüyor, bir başka oynuyor... Aslan, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son iki maçta rakip filelere tam 12 gol gönderdi. Gençlerbirliği'ni 6-0'la geçen Cim Bom, Denizli'yi de 6-1 devirdi. Sezon genelinde evinde 10 maça çıkan Galatasaray 24 kez gol sevinci yaşadı ve bu alanda ligin en iyisi oldu.