Stopere tanıdık isim:Caceres

Bordo-Mavililer’de stoper harekâtı devam ediyor... Savunmadaki rotasyonu ve kaliteyi artırmak isteyen Trabzonspor’un, uzun süredir gizlice yürüttüğü transfer operasyonundaki isim ortaya çıktı: Martin Caceres...

Bonservisi elinde olan ya da maliyeti uygun isimleri kadrosuna katmayı planlayan Karadeniz temsilcisi, 2016-2017 sezonunun devre arasında İstanbul’a getirdiği Uruguaylı savunmacı için yeniden düğmeye bastı. İlk görüşmeler olumlu O dönem 1 milyon Euro’luk astronomik menacer ücreti nedeniyle transferden vazgeçen Fırtına, şimdi ise transferi birebir bitirmeyi hedefliyor. 32 yaşındaki savunmacı ile direkt temasa geçen yönetim, pazarlıklara başladı. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerden yeniden bir araya gelmesi ve transfere nokta koyması planlanıyor.

Sakat dediler Juve’ye gitti!

2016’da menacer ücreti nedeniyle transferden vazgeçen Trabzonspor, o dönem Caceres’in sağlık raporlarını gerekçe göstermişti. Ancak başarılı oyuncu 1 ay sonra İngiliz ekibi Southampton’a imza atmıştı. Caceres daha sonra sırasıyla Verona, Lazio ve Juventus formalarını giydi.