Stopere Omeruo kiralanıyor!

Stoper konusunda geniş bir liste hazırlayan Bordo-Mavililer çalışmalarına devam ederken dış basından çarpıcı bir iddia geldi...The Awareness, Trabzonspor'un, İspanyol ekibi Leganes'ten Kenneth Omeruo'yu kiralamak üzere olduğunu öne sürdü. Ülkemizde Kasımpaşa ve Alanya'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Leganes başarılı stoperin bonservisini sezon başında Chelsea'den 5 milyon Euro karşılığında almıştı.